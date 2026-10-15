زيارة ومتابعة

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اطلع الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، على آخر مستجدات مشروع ملعب «أرامكو»، ووقف على مستوى جاهزيته لاستضافة الفعاليات الرياضية والترفيهية الكبرى، الخميس (واس)