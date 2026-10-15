قبل كوبس الفنلندي.. كم فريقا أوروبيّا هزّ شباكه محمد صلاح؟

يواجه فريق طرابزون سبور التركي الأول لكرة القدم منافسه كوبس الفنلندي، الخميس، ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2026ـ2027، ليعود المصري محمد صلاح إلى المشاركة في المنافسات القارية مع فريقه الجديد الموسم الجاري.

ويتمتع النجم المصري بخبرة كبيرة في البطولات الأوروبية القارية، بعد مشاركته في أكثر من بطولة مع عدة فرق، وهي: بازل السويسري، روما الإيطالي، تشيلسي الإنجليزي، وأخيرًا ليفربول الإنجليزي.

وشارك صلاح في بطولات دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، وكأس السوبر الأوروبي سابقًا، وسجَّل 64 هدفًا في 148 مباراة قارية مع الفرق التي لعب لها.

وأحرز صلاح 50 هدفًا في مسابقة دوري أبطال أوروبا، و10 أهداف في مسابقة الدوري الأوروبي، و4 أهداف في الملحق المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، ليصل المجموع الكلي إلى 64 هدفًا.

وطوال مسيرته الكروية، هزَّ قائد منتخب مصر شباك 38 فريقًا أوروبيًّا، سواء في مسابقة دوري أبطال أوروبا، أو الدوري الأوروبي، ومن الممكن أن يُصبح كوبس الفنلندي هو الفريق رقم 39 الذي يسجل صلاح في شباكه أوروبيًّا.

وخلال مسابقة دوري أبطال أوروبا، زار صلاح شباك 30 فريقًا أوروبيًّا، أكثرهم بورتو البرتغالي، الذي سجَّل في شباكه خمسة أهداف، ليأتي بعده رينجرز الإسكتلندي بـ4، ثم كل من أتلتيكو مدريد الإسباني، وسالزبورج النمساوي، وماريبور السلوفيني بـ3 أهداف.

أما في مسابقة الدوري الأوروبي، سجَّل النجم المصري في شباك 8 فرق أوروبية، أبرزها فريق توتنام الإنجليزي، الذي أحرز في شباكه هدفين خلال المسابقة القارية سابقًا.

وخاض صلاح مباراة السوبر الأوروبي مرة واحدة أمام فريق تشيلسي، عندما كان يلعب في صفوف ليفربول، ولم يسجل أي هدف، على الرغم من فوز فريقه في المباراة حينها وتتويجه باللقب.