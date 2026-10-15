الخلود يهدد الفيصلي.. والخليج يتحدى الفيحاء.. والحزم يترصد الفتح

تنطلق مواجهات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، الخميس، بثلاث مواجهات، الأولى تجمع الفيصلي والخلود، والثانية بين الخليج والفيحاء، والثالثة تجمع الحزم والفتح.

على ملعب مدينة المجمعة الرياضية يستضيف الفيصلي نظيره الخلود في مباراة يتطلع فيها لتحقيق فوزه الأول في الدوري والابتعاد عن المؤخرة بعدما تأجلت مباراته مع أبها في الجولة الماضية، ويمتلك الفيصلي 3 نقاط وضعته في المركز الخامس عشر، فيما تراجع الخلود للمركز الثامن برصيد 12 نقطة ويبحث عن تصحيح وضعه وإيقاف نزيف النقاط للثبات في منطقة الوسط.

ويستضيف الخليج نظيره الفيحاء على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ويدخل أصحاب الأرض المواجهة برصيد 6 نقاط في المركز الرابع عشر، فيما يدخل الفيحاء برصيد 7 نقاط يحتل بها المركز الثالث عشر.

وعلى ملعبه في الرس يستقبل الحزم نظيره الفتح بعد أن استقر في المركز العاشر برصيد 9 نقاط، بينما الفريق الفتحاوي واصل سلسلة التعثرات ليتراجع للمركز السادس عشر برصيد 3 نقاط، ويمني النفس بتحقيق فوزه الأول.