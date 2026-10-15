في شباك روما.. الريال يكرر سيناريو «ريمونتادا» 2005

نجح فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، في تحويل تأخره بفارق هدفين أمام روما الإيطالي إلى فوز بنتيجة 4ـ3 في الوقت الحاسم، وذلك بعد أن تأخر لفترة طويلة بنتيجة 1ـ3، على أرضية الملعب الأولمبي في روما، العاصمة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الرئيس في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي يعود فيها الريال من التأخر في النتيجة بفارق هدفين في مسابقة دوري أبطال أوروبا إلى تحقيق الانتصار في المباراة ذاتها، حيث كرر ذلك أكثر من مرة، أبرزها ضد الفريق ذاته روما، ضمن منافسات مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، موسم 2004ـ2005.

وتقدم روما على الفريق الأبيض 2004، بهدفي دي روسي، وكاسانو، قبل أن يقلب الريال النتيجة ويسجل لاعبوه 4 أهداف عن طريق ثنائية راؤول جونزاليس، وهدف واحد لكل من لويس فيجو، وروبرتو كارلوس، على ملعب «سانتياجو برنابيو».

وفي دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا موسم 2022ـ2023، تأخر الريال بنتيجة 0ـ2 على ملعب «أنفيلد» في إنجلترا أمام ليفربول، حين سجل الثنائي داروين نونيز، ومحمد صلاح، هدفي أصحاب الأرض، ليعود الملكي بـ«الريمونتادا» بتسجيل 5 أهداف متتالية، إذ أحرز كريم بنزيما، هدفين، وفينيسيوس جونيور هدفين، إضافة إلى هدف من المدافع ميليتاو، ليفوز الريال بنتيجة 5ـ2.

وفي 2024، تقدم فريق بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين أيضًا في شباك الريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا بالدور الرئيس، إلا أن الملكي عاد ليسجل 5 أهداف، بفضل هاتريك فينيسيوس جونيور، وهدف لكل من روديجير وفاسكيز، ليفوز بنتيجة 5ـ2.

وفي نهائي البطولة الأوروبية 1956، تقدم فريق ستاد ريمس الفرنسي، بهدفين في شباك ريال مدريد عن طريق ليبلوند وتيمبلين، قبل أن يسجل الفريق الإسباني 4 أهداف بفضل ثنائية هيكتور ريال، وهدف لكل من ألفريدو دي ستيفانو، وماركيتوس، فيما سجل الفريق الفرنسي هدفًا عن طريق هليجادو، لينجح الريال في التحول من الخسارة بنتيجة 0ـ2 إلى الفوز بنتيجة 4ـ3.