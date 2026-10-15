زفيريف يتأهل

تأهل الألماني ألكسندر زفيريف، لاعب التنس، إلى الدور نصف النهائي لدورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب، بعد فوزه على الأسترالي أليكس دي مينور بنتيجة 6ـ4 و6ـ4، الخميس، في ربع النهائي (الفرنسية) و(رويترز)