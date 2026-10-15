دورة شنغهاي.. زفيريف يقصي دي مينور ويتأهل

بلغ الألماني ألكسندر زفيريف، لاعب التنس، الدور نصف النهائي لدورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب، بعد فوزه على الأسترالي أليكس دي مينور بنتيجة 6ـ4 و6ـ4، الخميس، في ربع النهائي.

وقال زفيريف، صاحب الـ29 عامًا، عقب المباراة: «كانت مباراة جيدة بالنسبة لي، أنا راضٍ جدًا عن مستواي، كان ذلك تطورًا كبيرًا مقارنة بالمباراتين السابقتين».

ويلتقي زفيريف في دور الأربعة مع الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا الذي تأهل بعدما اضطر الفرنسي آرثر جيا إلى الانسحاب بسبب الإصابة بعد 22 دقيقة فقط من مباراتهما.

وواجه زفيريف، المصنف الأول في الدورة، اختبارًا صعبًا بفعل سرعة اللاعب الأسترالي في المجموعة الأولى، لكنه أطلق سلسلة من الضربات الأمامية القوية، وترجم فرصة كسر إرسال في الشوط الخامس.

وعلى الرغم من ارتكابه خطأ إرسال مزدوج، أنقذ الألماني ثلاث فرص متتالية لكسر إرساله وحافظ عليه، قبل أن يجني ثمار ذلك في الشوط العاشر، وحسم المجموعة الأولى بضربة خلفية قرب الشبكة.

وواصل زفيريف تفوقه في صناعة النقاط خلال المجموعة الثانية، وحصل على فرصة جديدة لكسر الإرسال في الشوط السابع وتقدم 4ـ3 بعدما أرسل دي مينور الكرة في الشبكة.

وصمد الأسترالي البالغ 27 عامًا لفترة أطول قليلًا، لكن زفيريف لم يترك له مجالًا للعودة، إذ لم يخسر أي نقطة في شوط إرساله الأخير وحسم اللقاء مع أول نقطة مباراة سنحت له.

واحتاج زفيريف، الذي ضمن إنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي للمرة الأولى في مسيرته، إلى ثلاث مجموعات للفوز في مباراتيه السابقتين.