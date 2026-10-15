المطرفي لـ«الرياضية»: الساحة وضعها صعب.. وفقدت الرشيدي والحربي

وصف الشاعر السعودي عويد محمد المطرفي، الفائز بالمركز الأول في مسابقة بيت الحكمة العام الماضي، وضع الساحة الشعرية بأنه غير مرضٍ.

وقال لـ«الرياضية»: «الساحة الشعرية تعيش وضعًا صعبًا وغير مرضٍ في الوقت الراهن، بسبب كثرة النقاد الذين تسبَّبوا في زرع المشاكل بين الشعراء».

وتابع: «أستغرب صمت الشعراء لهؤلاء النقاد، الذين لا يفهمون في الشعر ولا يعرفون القصيد ومعانيه، ويبحثون عن المشاكل فقط داخل السوشال ميديا».

وأكد المطرفي ابتعاده عن الساحة الشعرية في الوقت الراهن بسبب ظروفه الخاصة.

وأضاف: «عامل السن سبب في ابتعادي عن الساحة إلى جانب الظروف الخاصة التي تمنعني من مواصلة كتابة الشعر».

أوضح المطرفي أنَّ ساحة شعر المحاورة تعيش أجمل عصورها، مشيرًا إلى أن مواقع وسائل التواصل الاجتماعي سبب في غياب الشعر النبطي الحقيقي.

وأردف: «أصبح الشاعر كسولًا في كتابة شعر نبطي صحيح، بسبب مواقع التواصل الاجتماعي التي أجبرت الشعراء على كتابة بيت أو بيتين، وهذا أفقدنا متعة الشعر».

وبيَّن المطرفي أنَّ ساحة الشعر فقدت مساعد الرشيدي والحميدي الحربي.