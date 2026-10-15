الجمعة.. حائل تستضيف تحدي الهجن

تنطلق في ميدان حائل لسباقات الهجن، الجمعة، منافسات فئة الحقايق، بمشاركة عدد من ملاك الهجن في السعودية ودول الخليج.

وتلعب المنافسات على مسافة «3» كيلومترات، عبر عدد من الأشواط المخصصة لفئة الحقايق، بما يتيح لملاك الهجن التنافس وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة.

ويأتي تنظيم السباقات امتدادًا للاهتمام برياضة الهجن بوصفها أحد الموروثات الأصيلة في السعودية، وإسهامًا في تنشيط الحراك الرياضي والتراثي بمنطقة حائل، وتعزيز مشاركة المهتمين بهذه الرياضة في مختلف منافساتها.