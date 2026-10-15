أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية افتتاح منتجع «رافلز البحر الأحمر» في جزيرة «شورى»، الذي يجمع بين التصميم المعاصر والتجارب المستلهمة من بيئته الساحلية.

وأوضح جون باجانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «البحر الأحمر الدولية»، أنَّ المنتجع يضم مرافق ضيافة سياحية ومنتجعات، و168 وحدة فندقية و33 فيلا خاصة، وغرفًا علاجية وحوضًا للعلاج المائي، إلى جانب مسبح خارجي.

ويقع المنتجع على مقربة من مرسى الجزيرة ومنطقة التسوق وملعب «شورى لينكس» للجولف، وعلى مسافة قصيرة من مطار «البحر الأحمر الدولي»، فيما يسهل على ضيوفه الوصول إلى «بوتانيكا البحر الأحمر» و«أدرينا»، منطقة الرياضة والمغامرات، في نطاق الوجهة الأوسع.