الجمعة.. انطلاق كأس الخليج في قطر

تنطلق منافسات النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج تحت «17» عامًا، الجمعة، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من 16 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2026م، بمشاركة «10» منتخبات تخوض «23» مباراة، في أكبر نسخة من البطولة.

وتلعب البطولة بتنظيم من اللجنة المحلية المنظمة في قطر، بالتنسيق مع الاتحاد الخليجي لكرة القدم، إذ وُزعت المنتخبات المشاركة على مجموعتين، تضم كل منهما خمسة منتخبات، وأسفرت قرعة البطولة، التي أُجريت في سبتمبر الماضي، عن وقوع منتخبات قطر «المستضيف»، والإمارات، والبحرين، وعُمان، والصين في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية المنتخب السعودي «حامل اللقب»، إلى جانب منتخبات العراق واليمن والكويت ومصر.

وتُفتتح منافسات البطولة الجمعة بلقاء يجمع المنتخبين القطري والصيني، الذي يسجل ظهوره الأول في البطولة، وذلك على ملعب حمد الكبير عند الـ «05:45» مساءً، ضمن مباريات المجموعة الأولى، يليه عند الـ «08:00» مساءً لقاء منتخبي الإمارات والبحرين على ملعب حمد بن خليفة.

ويستهل المنتخب السعودي حملة الدفاع عن لقبه السبت، بمواجهة المنتخب المصري عند الـ «05:45» مساءً على ملعب حمد الكبير، فيما يلتقي منتخبا العراق واليمن عند الـ «08:00» مساءً على ملعب سعود بن عبد الرحمن، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتُختتم البطولة في 4 نوفمبر المقبل بلعب المباراة النهائية على ملعب حمد الكبير، ووفقًا لنظام البطولة، يُلجأ مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل في مباراتي الدور نصف النهائي أو المباراة النهائية.