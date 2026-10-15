إصابة الفخذ تبعد مارتينيز 30 يوما

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، الخميس، عن تعرض الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، قائد الفريق الأول لكرة القدم، لإصابة في الفخذ اليسرى.

وأصدر الإنتر بيانًا صحافيًا، كشف خلاله حالة اللاعب الأرجنتيني، جاء فيه: «خضع مارتينيز لفحوص سريرية وتشخيصية كشفت عن تعرضه لإجهاد في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر».

ولم يحدد النادي مدة غيابه، إلا أن تقارير صحافية كشفت عن أن المهاجم الأرجنتيني سيبقى بعيدًا عن المنافسات حتى فترة التوقف الدولية المقبلة، مقدرة أن مدة غيابه عن الملاعب قد تستغرق 30 يومًا، بما في ذلك مباراة ديربي ميلانو المقررة في 31 أكتوبر الجاري.

وسجل مارتينيز هدفين من أهداف فريقه الثلاثة في الخسارة أمام بروج البلجيكي 3ـ4 الثلاثاء الماضي، في الجولة الثانية من دور المجموعة الموحدة في دوري أبطال أوروبا.

وأحرز مارتينيز أربعة أهداف في الدوري الإيطالي الموسم الجاري مع الإنتر، الذي يتصدر ترتيب «سيريا آي» متقدمًا على لاتسيو، صاحب المركز الثاني، بفارق الأهداف.