الاتحاد.. التواء في مفصل الجليدان

حضر أحمد الجليدان، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى عيادة النادي، مساء الأربعاء، لتلقي العلاج من إصابة في مفصل القدم اليمنى، التي تعرض لها خلال مواجهة شباب الأهلي الإماراتي الثلاثاء الماضي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ الإصابة التي تم تشخيصها من قبل طبيب النادي بيَّنت تعرض الجليدان «22 عامًا» لالتواء في مفصل القدم، على أن يخضع لبرنامج تأهيلي خلال الأيام المقبلة، فيما ستحدد عودته إلى التدريبات مع المجموعة وفق استجابته للعلاج.

من جانبه، أغلق الألماني ينس فيسينج، مدرب الفريق، الملف القاري، استعدادًا لمواجهة الاتفاق الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، التي تجرى على ملعب الأخير في الدمام.

وخضع لاعبو الاتحاد مساء الأربعاء لتدريبات استرجاعية، بعد الخسارة أمام شباب الأهلي الإماراتي 1ـ2، شملت جميع اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في المباراة، فيما خاض البدلاء مناورة طبق خلالها المدرب بعض الجمل التكتيكية والفنية.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أعلنت الثلاثاء الماضي ترحيل مواجهة القطب الجداوي أمام الشباب المقرر إجراؤها الجمعة 16 أكتوبر الجاري، ضمن الجولة التاسعة، إلى السبت 19 ديسمبر المقبل.