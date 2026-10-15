النصر.. آلام الركبة تؤخر عودة الغامدي

عدّل الجهاز الطبي في نادي النصر موعد عودة راكان الغامدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، للتدريبات المقررة مسبقًا 15 أكتوبر الجاري إلى مطلع نوفمبر المقبل، وذلك بعد أن شعر بآلام في موضع إصابته بالركبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن الغامدي شعر أثناء العلاج والتأهيل الطبي الذي يخضع له في عيادة النادي بالآلام، الأربعاء، ما جعل طبيب النادي يجري له فحصًا ويعدل ويزيد أيام تأهيله 14 يومًا إضافية، حتى يعود بكامل عافيته.

وكانت «الرياضية» نشرت 5 أكتوبر الجاري، وفق مصدر خاص، سلامة الرباط الصليبي الأمامي للغامدي بعد الكشف بالأشعة على أن يخضع لفترة تأهيل من خلال الجري بسرعات متعددة وفق البرنامج المعد له من قبل الجهاز الطبي.

وأصيب الغامدي في التدريب الأخير الذي سبق مواجهة فريقه أمام ضمك 18 سبتمبر الماضي، ضمن الجولة الخامسة من بطولة دوري «جوي للنخبة» تحت 21 عامًا.

وكان الحساب الرسمي للنادي العاصمي، أعلن تاريخ عودة الغامدي للمشاركة من جديد في التدريبات، وحدد 15 أكتوبر الجاري، وفق مدى استجابة اللاعب للبرنامج العلاجي.

من جانب آخر، يواصل سالم النجدي لاعب الفريق، برنامجه اللياقي داخل المستطيل الأخضر، تمهيدًا لعودته للتدريبات مع المجموعة، فيما بدا عبد الإله العمري في طريقة للتعافي من إصابته التي غيّبته عن المشاركة مع الفريق في المواجهة القارية أمام نيفتشي الأوزبكي، والدرعية دوريًا.

ويلعب الأصفر العاصمي أمام نيوم الثلاثاء المقبل 20 أكتوبر الجاري، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، على ملعب «الأول بارك» في الرياض.

ويحتل النصر المرتبة الثالثة في قائمة ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، مبتعدًا عن المتصدر الهلال بفارق نقطتين.