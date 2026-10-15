من الفقرات إلى المرفق.. 7 محطات علاجية في مسيرة العقيدي

منذ أن صعد نواف العقيدي حارس المرمى إلى فريق النصر الأول لكرة القدم ديسمبر 2019، ثم خاض أول مواجهة رسمية في 30 سبتمبر 2021 أمام أبها، لم تهدأ العيادة الصفراء عن استقبال الحارس الدولي، وتنقلت الأوجاع بين الظهر والعضلة والكتف حتى استقرت في المرفق، لتبلغ 7 محطات علاجية منذ مارس 2023.

بدأت الأولى في مارس 2023، حين استُبعد من قائمة المنتخب بسبب العمود الفقري، وتلقى حقنة لتسكين آلام الفقرات، مع راحة قدّرت بين 10 و14 يومًا.

عاد وجع الظهر مع انطلاقة موسم 2024ـ2025 قبل نهائي السوبر أمام الهلال، وبقي بعيدًا عن المباريات الرسمية منذ 30 ديسمبر 2023، وفي أكتوبر 2024 عرض عليه طبيب فرنسي جراحة أو علاجًا تحفظيًّا، فاتجه إلى العملية، قبل أن يعود للتدريبات الجماعية في 23 من الشهر ذاته ويؤجل قراره.

في 13 سبتمبر 2025 أعلن النادي تعرضه لتمزق عضلي بعد عودته من معسكر الأخضر، وتأكد غيابه عن مواجهة الخلود في الجولة الثانية.

حمل عام 2026 أربع محطات، أولاها آلام الظهر، إذ لم يظهر دوريًّا منذ طرده أمام الهلال في الجولة 15، وغاب عن 11 مباراة قبل أن يسمح له الطبيب البرتغالي كارلوس ميجيل بالتدريب في 11 مارس، تلتها إصابة في العضلة الخلفية قبل مواجهة الأخدود في 11 أبريل، وانتكاسة قبل لقاء الأهلي بـ48 ساعة، انتهت باستبعاده من قائمة القادسية مطلع مايو.

وفي أغسطس أصيب بالكتف أثناء التدريب، وغاب عن مواجهة الفتح، ثم جاءت السابعة في سبتمبر، حين سقط عند الدقيقة 78 من الفوز على الكويت بهدف في افتتاح «خليجي 27» أثناء إبعاد عرضية، وحلّ محمد العويس بديلًا، وكشفت الفحوص تمزقًا خفيفًا في مرفق اليد اليمنى، فغادر المعسكر.

وضعه طبيب لندن أمام خيارين، تأهيل 4 أسابيع مع احتمال 50% لعودة الألم، أو جراحة، فاختار الثانية مع جراح إنجليزي من بين 3 مرشحين، وأعلن النصر في 14 أكتوبر 2026 أن العملية ستجرى الجمعة 16 أكتوبر، بينما ضم الفريق عبد الهادي العلوان معارًا من الفتح حتى نهاية الموسم لسد الفراغ.