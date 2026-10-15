بالخلود.. الفيصلي يتذوق طعم الانتصار

انتظر فريق الفيصلي الأول لكرة القدم إلى الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي كي يفتتح انتصاراته الموسم الجاري، وتغلّب على ضيفه الخلود 3ـ2، مساء الخميس في المجمعة، مستفيدًا من تألّق لافت لمهاجمه الفرنسي ألكسندر ميندي، الذي أحرز ثلاثة أهداف «هاتريك».

وافتتح ميندي أهداف المباراة في الدقيقة 7، وسجّل في الدقيقتين 45+4 و85 مكملًا الهاتريك. فيما سجّل المدافع السورينامي للخلود في الدقيقة 19 مدركًا التعادل، وأضاف زميله المهاجم الفرنسي جولين دومينجيش هدفًا في الدقيقة 45، تقدم به الضيوف لأربعة دقائق فقط. وأهدر اللاعب ذاته ركلة جزاءٍ في الدقيقة 70.

وبهذه النتيجة، رفع الفيصلي عدد نقاطه إلى 6، بينما تجمّد رصيد ضيفه عند 12 نقطة.

ومنحت المباراة صاحب الأرض فوزه الأول الموسم الجاري، بعدما خسِر أربعًا من مبارياته، ضمن الجولات الثماني الماضية، وتعادل في ثلاث وتأجّل له لقاءٌ واحد.

وخسِر الفريق العنّابي، العائد أخيرًا إلى الدوري، من الهلال، ونيوم، والقادسية، والاتحاد، وتعادل مع الفتح، والحزم، والاتفاق. وفي كأس خادم الحرمين الشريفين، خسِر من نيوم ضمن الدور الأول.

في المقابل، خسِر الخلود للجولة الثالثة على التوالي، بعدما حافظ على سجلّه خاليًا من الهزائم خلال الجولات الست الأولى.

وبعد سقوطه أمام الرياض ثم القادسية، أنهى الفريق القصيمي لقاء الفيصلي، في الجولة التاسعة، من دون أي نقطة.

ولم يسبق للخلود والفيصلي أن التقيا على صعيد دوري المحترفين السعودي، الذي انطلق عام 2008.

وصعد الأول إلى المسابقة عام 2024، للمرة الأولى في تاريخه، وهبط الثاني إلى الدرجة الأولى في نهاية نسخة 21ـ2022 وعاد عبر الموسم الجاري.