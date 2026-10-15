إيراولا: باركولا يتحسن.. وعودة ليوني في نوفمبر

أكد الإسباني أندوني إيراولا، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، أنه يتعيّن على الفرنسي برادلي باركولا التعامل مع المراقبة الدقيقة التي ترافق انتقاله بمبلغ ضخم، بعدما افتتح المهاجم الدولي رصيده مع الـ«ريدز» بثلاثية في دوري الأبطال، الأربعاء.

وقدم باركولا بداية مخيبة مع ليفربول بعد وصوله من باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 123 مليون جنيه إسترليني «163 مليون دولار»، لكنه انفجر أمام لاسك لينتس النمساوي « 6ـ3».

وقال إيراولا في مؤتمر صحافي، الخميس، قبل رحلة السبت إلى برنتفورد في الدوري الممتاز : «كرة القدم هكذا.. تفوز بمباراة فتصبح مذهلًا، وتقدم أداء سيئًا فتصبح كارثة.. سيكون الأمر هكذا مع برادلي، ومع كل من يعمل في كرة القدم. علينا أن نتقبل ذلك».

ولم تساعد مشاكل الإصابات في تأقلم باركولا مع دوري وزملاء جدد، إذ أجبرت إيراولا على إجراء تغييرات متواصلة.

وغاب الهولندي كودي خاكبو والسويدي ألكسندر إيزاك والمجري دومينيك سوبوسلاي عن المباراتين الأخيرتين بسبب إصابات تعرضوا لها مع منتخباتهم، ويحوم الشك حول مشاركة الثلاثة في رحلة السبت إلى برنتفورد.

وأضاف إيراولا حول تأقلم باركولا: «الآن المسألة هي إيجاد أفضل حالة وأفضل تواصل مع الزملاء، ومستوى التفاهم، وعمل الجميع، ومتى يهاجم في المساحات».

وتابع: «كلما لعب معنا أكثر، ولعب مع زملائه أكثر، تحسن أكثر».

وكشف إيراولا أيضًا أن عودة المدافع الإيطالي جوفاني ليوني من إصابة طويلة الأمد في الركبة تأجلت أكثر.

أصيب ليوني بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في مباراته الأولى مع الفريق في سبتمبر من العام الماضي.

وقال إيراولا:«بعد التحدث مع الطاقم الطبي، لم تكن مجرد إصابة في الرباط الصليبي. كانت إصابة سيئة، وشملت أمورًا كثيرة حول الركبة إلى جانب الرباط الصليبي».

وأضاف: «الخطة الآن أن يبدأ خلال فترة التوقف الدولي المقبل. ليس ذلك ببعيد، لكنه أبعد قليلًا مما توقعنا».

وتبدأ فترة التوقف الدولي في التاسع من نوفمبر وتستمر ثمانية أيام.

ويحتل ليفربول المركز التاسع بالدوري الممتاز بتسع نقاط من فوزين وثلاثة تعادلات بعد مرور ست جولات. أما برينتفورد فيتفوق بفارق نقطة في المركز الرابع.