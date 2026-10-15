باكينجهام: أهدرنا فرصا محققة.. وكنا نستحق نقطة

رأى الإنجليزي ديس باكينجهام، مدرب فريق الخلود الأول لكرة القدم، أنه كان يستحق نقطةً على الأقل أمام الفيصلي، الخميس في المجمعة، ضمن تاسع جولات دوري روشن السعودي.

وانتهت المباراةُ بفوز الفيصلي 3-2، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وخلال مؤتمر صحافي بعدها، صرَّح الإنجليزي: «صنعنا العديد من الفرص وهددنا مرمى المنافس في أكثر من مناسبة، أحرزنا هدفين لكن كان بالإمكان الخروج بنتيجة أفضل».

وأشار إلى سيطرة فريقه على الكرة خلال الشوطين، وإهدار لاعبيه فرصًا محققة للتسجيل وكذلك ركلة جزاء ثم فرصة محققة بعد الهدف الثالث لأصحاب الأرض.

وشدد: «لم ننجح في استثمار الفرص المتاحة، وكان بإمكاننا الخروج بنقطة واحدة على الأقل».

وخسِر الخلود للجولة الثالثة على التوالي، بعدما سجَّل سلسلة لا هزيمة خلال الجولات الست الأولى، وتجمّد رصيده عند 12 نقطة.