أبها.. ديالو وروزييه ينتظران قرار بوريتش

أصبح قرار مشاركة السنغالي عبده ديالو، مدافع فريق أبها الأول لكرة القدم، وزميله الفرنسي لورينتز روزييه، لاعب الوسط، أمام القادسية، الجمعة، في تاسع جولات دوري روشن السعودي، متوقفًا على الرؤية الفنية للمدرب الكرواتي دامير بوريتش، بعدما اكتملت جاهزيتهما حسبما أبانت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وتعافى روزييه من تمزق العضلة الخلفية الذي تعرض له أمام الفيحاء 28 أغسطس الماضي ضمن منافسات الجولة الرابعة، فيما تجاوز ديالو إصابة في الظهر داهمته خلال اللقاء ذاته.

وخضع اللاعبان إلى برنامجين علاجي وتأهيلي قبل عودتهما جزئيًا ثم كليًا إلى التدريبات الجماعية، وباتا متاحين للمدرب بوريتش إذا رغب في الاستعانة بهما أمام القادسية.

في الوقت ذاته، رجّحت المصادر مشاركة الجناح الفرنسي علي مامي جوري سواء من البداية أو بديلًا بعدما تخلص من تداعيات تمدد الرباط الصليبي الأمامي لركبته.

وفيما استعاد أبها جهود اللاعبين الأجانب الثلاثة، سيغيب عنه في المباراة باسل السيالي، لاعب الوسط، بسبب جراحة منطقة الحوض التي خضع لها أخيرًا.

وتوقّعت المصادر دخول أبها المباراة بتشكيلة تضم الفرنسي دونوفان ليون «مصطفى ملائكة» في حراسة المرمى، ومحمد الزيد، والكوراساوي جورين جاري، وعبد الباسط هندي، وخالد الشمراني، وعبد الكريم دارسي، وفراس الغامدي، وعلي مامي جوري، والفرنسي نبيل فقير «ناصر الدعجاني»، والكاميروني جورج كيفن نكودو، والبلجيكي ميتشي باتشواي. وسيحسم المدرب أسماء التشكيلة النهائية خلال الاجتماع الفني الذي يسبق المباراة.

ولا يزال أبها دون انتصار في الدوري، مكتفيًا بتعادلين، مقابل 5 هزائم، ويتذيل جدول الترتيب برصيد نقطتين.