سوليناس: هدفنا تجنب هبوط الفيصلي

أعلن الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، عن هدفه من الموسم عقب الفوز على الخلود 3ـ2، الخميس، في المجمعة، ضمن تاسع جولات دوري روشن السعودي.

وقال خلال مؤتمرٍ صحافي بعد المباراة: «هدفنا من الموسم الجاري ضمان البقاء بين فرق الدوري، وتفادي الهبوط. سنعمل على ذلك خلال المباريات المقبلة».

وهنَّأ سوليناس لاعبيه على حصد النقاط الثلاث، وإظهارهم ما عدَّها «روحًا قتاليةً». وشدَّد: «كانوا على قدر المسؤولية، وتعاهدوا قبل صافرة البداية على إهداء الجمهور الفوز الأول للفريق الموسم الجاري، ونجحوا في ذلك».

وخصَّ المدرب بالذكر الجناح عبد العزيز البيشي، وقال عنه: «قدَّم مباراةً كبيرةً، ويمتلك موهبةً وإمكاناتٍ فنيةً عاليةً. كان أحد نجوم اللقاء على الرغم من عدم اكتمال جاهزيته البدنية، واللاعبون جميعًا قدَّموا مستوى يستحق الثناء».

وأشار سوليناس إلى صعوبة المواجهة مع الشباب، الإثنين، ضمن الجولة العاشرة، ووعد بالتحضير جيدًا لها.

وخسِر الفيصلي، العائد أخيرًا إلى دوري روشن السعودي، أربعًا من مبارياته ضمن الجولات الثماني الماضية، وتعادل في ثلاثٍ، وتأجَّلت له مباراةٌ واحدةٌ.

وبعد فوزه الأول، ارتفع عدد نقاطه إلى ستٍّ، منحته المركز الـ 15.