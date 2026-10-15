ثنائية كينج وبينيجاس تمنح الخليج الانتصار الأول

ذاق فريق الخليج الأول لكرة القدم طعم الانتصار الأول ضمن منافسات دوري روشن السعودي عبر التغلُّب على ضيفه الفيحاء بهدفين نظيفين، الخميس، في مباراةٍ احتضنها ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام لحساب الجولة التاسعة.

وجاء هدفا المباراة عن طريق النرويجي جوشوا كينج، والأرجنتيني ماتيو بينيجاس، رأسَي الحربة، في الدقيقتين 52 و80 من المباراة.

وللمرَّة الأولى يفوز الخليج في الدوري بعد ستة تعادلاتٍ، وهزيمتين خلال الجولات الثماني الماضية.

في المقابل، تلقَّى الفيحاء هزيمته الرابعة، بالتساوي مع الفيصلي. ولا يوجد فريقٌ سقط أكثر منهما سوى الفتح والتعاون وأبها بواقع خمس خسائر لكلٍّ منها.

وشهدت المباراة إصابة البرازيلي لازارو فينيسيوس، مهاجم الفيحاء، وخروجه مستبدلًا بزميله نواف الحارثي، لاعب الوسط، في الدقيقة 35. ولم يستطع الحارثي إكمال اللقاء، وغادر مصابًا في الدقيقة 74، ودخل بدلًا منه الجناح فهد البيشي.

وبالفوز، ارتفع رصيد الخليج إلى تسع نقاطٍ، فيما جمَّدت الخسارة رصيد الفيحاء عند سبع نقاط.