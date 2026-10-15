التحالف: الميليشيا الحوثية الإرهابية تدعمها أطراف إقليمية

صرَّح اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بأن اعتداءات الميليشيا الحوثية الإرهابية على المطارات والمنشآت المدنية تُمثِّل تهديدًا مباشرًا لأمن المدنيين وسلامة المسافرين، وتُشكِّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

جاء ذلك خلال مؤتمرٍ صحافي، الخميس، بشأن استهداف مطار الملك خالد الدولي.

وأعرب المتحدِّث عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الشهداء جرَّاء هذه الاعتداءات، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مشيرًا إلى ما يُشكِّله استهداف المقدسات والمدنيين والأعيان المدنية من مخاطر، تعكس منهج ميليشيا الحوثي الذي يتعارض مع المبادئ والأخلاق والقيم الإنسانية.

وأدان الأعمال الإرهابية الجبانة التي نفذتها الميليشيا الحوثية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في السعودية، منها مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض، ضمن سلسلةٍ من الاعتداءات الحوثية لمنشآتٍ مدنيةٍ، يرتادها يوميًّا عشرات الآلاف من الأبرياء.

وأوضح أن استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة يأتي امتدادًا لنهجٍ عدائي ممنهجٍ، يُشكِّل تهديدًا لأمن قاصدي الحرمين الشريفين، وسلامة ضيوف الرحمن، وترويعًا للآمنين، مؤكدًا أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة ومقدساتها.

وبيَّن أن الميليشيا الحوثية الإرهابية حصلت على تقنياتٍ متقدمةٍ بمساعدة أطرافٍ إقليميةٍ، لتصبح أول جماعةٍ إرهابيةٍ تمتلك صواريخَ باليستيةً، وطائراتٍ مسيَّرةً هجوميةً وانتحاريةً، وزوارقَ سريعةً مفخَّخةً.

وأضاف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف عمِلَت على تفكيك شبكة المخازن الجبلية التي أنشأتها الميليشيا في صنعاء وصعدة وعمران، وتنطلق منها الهجمات الإرهابية على اليمن والدول المجاورة، كما دمَّرت عددًا من منصات إطلاق الصواريخ.

ونوَّه بأن منظومات الدفاع الجوي للسعودية أثبتت كفاءةً عاليةً في اعتراض التهديدات، وإحباط محاولات الاستهداف، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للتهديدات الحوثية، وتفكيك قدراتها الهجومية، بما يشمل مخازن الأسلحة، ومنصات إطلاق الصواريخ.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ثبت لديها استخدام الميليشيا الحوثية الإرهابية الأعيان المدنية، والمصادر الحيوية لتغذية جهدها الحربي، وضمن ذلك محطة الصباحة المركزية في صنعاء، ومخازنُ احتياطيةٌ للوقود تحت الأرض، وخزانات الوقود والأرصفة المخصَّصة لنقل الوقود وتفريغه في الحديدة وصنعاء وذمار.

وشدَّد المتحدث الرسمي على وجوب الوقف الفوري لجميع العمليات الحوثية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، بما فيها المطارات والموانئ والمنشآت النفطية والبنية التحتية.