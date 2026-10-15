ساوثجيت: لم أعد استمتع بكرة القدم

استبعد جاريث ساوثجيت، المدرب السابق للمنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، العودة إلى عالم اللعبة، بعدما تغيّرت رغبته في البقاء منخرطًا في المجال.

وقاد الدولي الإنجليزي السابق «الأسود الثلاثة» إلى نهائي اليورو مرتين، 2021 و2024، لكنه أخفق بفارق ضئيل، في إنهاء انتظار إنجلترا المستمر منذ عام 1966 لإحراز لقب بطولة كبرى.

واستقال ساوثجيت «56 عامًا» بعد فترة وجيزة من يورو 2024، ومنذ ذلك الحين خاض مجموعة من التجارب الأخرى بدلًا من السعي للعودة إلى عالم اللعبة.

وعمل ساوثجيت محاضرًا زائرًا في كلية هارفارد للأعمال في بوسطن، كما قدّم فيلمًا وثائقيًا جال خلاله في أنحاء بريطانيا، لفهم التحديات التي تواجه الشبان والفتيان.

وقال في بودكاست «أمول راجان كونيكشن» ردًا على احتمال توليه تدريب أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مستقبلًا: «لا أرى أي سيناريو يجعلني أفعل ذلك.. في نهاية فترتي مع المنتخب، توقفت عن الاستمتاع بالانتصارات، أو على الأقل لفترة من الزمن، وهي التي تمنحك الدافع للاستمرار».

وذكر أنه لم يزر أي ملعب لكرة القدم منذ حضوره نهائي كأس الاتحاد في مايو 2025، عندما شاهد ناديه الأول كريستال بالاس يحرز أول لقب في تاريخه.

وشهدت كرة القدم الإنجليزية في الأسابيع الأخيرة هزة كبيرة بعد صدور حكم بإدانة مانشستر سيتي في أكثر من 100 تهمة، تتعلق بمخالفة القواعد المالية الدوري. واستأنف النادي الحكم وهو ينفي ارتكاب أي مخالفات، ما أدخل الدوري الأكثر متابعة في العالم في حالة من الترقب بانتظار القرار النهائي وأي عقوبات محتملة.

وعلّق ساوثجيت: «الفكرة الأساسية لدي هي أن لا شيء من هذا مفيد لكرة القدم، ولا يوجد أي فائز».

وأضاف: «إذا كنت في الدوري الإنجليزي، فقد تشعر للحظة وجيزة بأنك مُحق، بعدما تعرضت لانتقادات بسبب طول أمد هذه القضية، فتقول إن هذا هو سبب استغراقها كل هذا الوقت، وها هو الحكم، وأنا متأكد من أن هناك قدرًا من الشعور بالتبرير في ذلك».

وتابع: «ثم يأتي الإدراك الفعلي لكيفية التعامل مع كل هذا، لأنك تعرف احتمال ظهور قضايا قانونية مختلفة نتيجة لذلك، ثم إلى أي متى قد يستغرق الأمر، وما هي العقوبة المناسبة، وكيف يمكن إبقاء اللعبة بأكملها على المسار الصحيح؟.. كل هذا معقد بشكل لا يصدق».