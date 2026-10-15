أعضاء بمجلس «فيفا»: إنفانتينو اعتذر.. وإجاباته غير مرضية

كشف مسؤولون بارزون في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن أن الرئيس جياني إنفانتينو قدّم اعتذارًا عن مشروعه لبيع حصص في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، خلال جلسة استجواب الخميس، لكنه فشل في تقديم «إجابات مُرضية».

وقال بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني للعبة عضو مجلس «فيفا»، الخميس: «طرحنا عددًا كبيرًا من الأسئلة النقدية، لكن من وجهة نظري، لم تكن هناك إجابات مُرضية».

وكان نويندورف تحدث عقب اجتماع المجلس خلف أبواب مغلقة في مقر الهيئة في زيوريخ، حيث شكّل اقتراح «مؤسسة فيفا فوروورد إنتربرايز» أحد أبرز البنود المدرجة على جدول الأعمال.

ويتعرض إنفانتينو لضغوط شديدة منذ إعلانه في أواخر يوليو عزمه فتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص للدخول في البطولات الأهم التابعة لـ«فيفا»، مثل كأس العالم.

لكن الخطة أُسقطت في نهاية المطاف في مواجهة انتقادات واسعة، مع تمرد قادة كل من الاتحادات القارية في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.

وقالت ديبي هيويت، رئيس الاتحاد الإنجليزي للعبة نائب رئيس «فيفا»، للصحافيين: «أعتقد أننا أُتيحت لنا الفرصة للتعبير عما نشعر به، وتحدثنا كثيرًا عن هذه القضايا»، قبل أن تضيف أن إنفانتينو قدّم اعتذارًا.

وأضافت: «أعتقد أنه من العدل القول إن الرجل اعتذر في البداية عما حدث، وقال ذلك بنوع من الندم، وبعدها كان النقاش مفتوحًا بالكامل بشأن مشاعرنا حيال ما جرى».

ويتولى إنفانتينو رئاسة الاتحاد الدولي منذ 2016، ويعتزم الترشح لولاية جديدة في مارس المقبل، رغم الدعوات التي طالبت بتنحيه في أعقاب الخطة.

وتابعت هيويت: «طُلب منا تقديم أسئلتنا المتعلقة بالخطة التي لم تُعرض على مجلس فيفا قبل إعلانها. ومن الأمور المخيبة للآمال أننا لم نحصل على إجابات على أي من الأمور التي طلبناها تحديدًا، مثل الحصول على وثائق الخطة، ولذلك سألنا عن السبب».

وقالت ديبي: «من وجهة نظري لم يتغير شيء. ليست لدي أي معلومات جديدة تجعلني أشعر بشكل مختلف عما كنت أشعر به عندما دخلت الاجتماع، باستثناء أننا لدينا رئيس يشعر بالندم حيال ما حدث، وعد مجددًا بأننا سنحصل على المعلومات التي طلبناها».