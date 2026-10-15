كاريلي: نلعب كرة جميلة ولا نفوز

تأسَّف البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، على الخسارة أمام الخليج، الخميس، في تاسع جولات دوري روشن السعودي، بعد تقديم عرض آخر جميل حسب قوله.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء الذي انتهى بخسارة الفيحاء 0ـ2 قال كاريلي: «سنحت لنا الكثير من الفرص، لكننا لم نوفق في استغلالها، في الوقت الذي نجح فيه المنافس في استثمار الفرص التي أتيحت له وترجمها إلى أهداف»، مضيفًا: «هذه هي كرة القدم».

وتابع: «نلعب كرة جميلة ونفرض سيطرتنا دائمًا، وفي كل مباراة تتاح لنا العديد من الفرص. سأعمل على معالجة الأخطاء وتصحيحها من أجل الظهور بشكل أفضل في المباريات المقبلة».

وأردف: «هناك عوامل كثيرة أثرت في المباراة، من بينها الإرهاق والأجواء، لكن هذا ليس عذرًا لنا. لم نكن سيئين اليوم، بل استطعنا الوصول إلى مرمى الخصم كثيرًا، لكننا لم نوفق».

واختتم حديثه قائلًا: «منحنا الخليج بعض المساحات التي استغلها وسجل من خلالها هدفين. حاول اللاعبون العودة إلى المباراة بعد التأخر 0ـ1، لكن لاعبي الخليج استغلوا تقدمنا ونجحوا في تسجيل الهدف الثاني».

وارتفع رصيد الخليج إلى تسع نقاطٍ، فيما جمَّدت الخسارة رصيد الفيحاء عند سبع نقاط.