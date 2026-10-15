الفتح يعاقب الحزم بالنتيجة الأكبر

خطف فريق الفتح الأول لكرة القدم انتصارًا ثمينًا 3ـ2 أمام مضيفه الحزم في مباراة دراماتيكية جمعت الفريقين على ملعب الثاني في الرس لحساب الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، الخميس.

وحول الضيوف تأخرهم بثنائية مقابل هدف إلى الانتصار في الرمق الأخير من المباراة، بعدما سجل لاعبوه هدفي التعادل والفوز في الوقت القاتل، ليعود الفتح بنقاط المباراة الثلاث، ويحقق الفريق انتصاره الأول في الدوري الموسم الجاري.

وتعد النتيجة الأكبر من حيث فارق الأهداف في تاريخ مواجهات دوري روشن السعودي حيث التقيا 15 مرة، فاز الفتح في 7 مواجهات، فيما كسب الحزم 5 مباريات، وحضرت نتيجة التعادل ثلاث مرات.

وتقدم الجزائري سفيان بن دبكة بهدف السبق لصالح فريقه الحزم وضد فريقه السابق من ركلة جزاء عند الدقيقة 17، قبل أن يتمكن الإيفواري ويلفريد كانجا عند الدقيقة 27 من إدراك التعادل وانتهى عليه الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أعاد عبد العزيز الضويحي لاعب الحزم فريقه إلى المقدمة بهدف ثانٍ عند الدقيقة 49.

وعندما كانت المباراة تمضي نحو تحقيق الحزم انتصاره السادس على ضيفه، انتفض لاعبو الفتح وتمكنوا من إدراك التعادل بعد مجهود فردي للمغربي مراد باتنا الذي توغل دخل منطقة جزاء الحزم ومرر كرة إلى زميله فيصل العبد الواحد الذي لم يجد صعوبة في وضع الكرة في الشباك الخالية مدركًا التعادل عند الدقيقة 89.

وعاد مراد باتنا نفسه بالهدف الثالث من ضربة ثابتة لم يستطع حارس مرمى الحزم التصدي لها لتسكن الشباك عند الدقيقة 90+5.

ورفع الفتح رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ 16، فيما بقى الحزم عند 9 نقاط في المركز العاشر.

ويستقبل الفتح جاره الخليج الأحد المقبل في افتتاح مباريات الجولة المقبلة، وبعدها بـ24 ساعة يحل الحزم ضيفًا على الهلال في ملعب المملكة أرينا.