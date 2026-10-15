هاتريك «روشن» الخامس.. بتوقيع ميندي

أحرز الفرنسي ألكسندر ميندي، مهاجم فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، الـ «هاتريك» الخامس في موسم دوري روشن السعودي، الذي وصل إلى محطة جولته التاسعة.

وقاد ميندي بأهدافه الثلاثة فريقَهُ إلى التغلُّب 3ـ2 على الخلود، مساء الخميس في المجمعة، وتحقيق فوزه الأول الموسم الجاري.

وانضم الفرنسي إلى قائمة محدودة من اللاعبين أحرزوا ثلاثة أهداف خلال مباراة واحدة «هاتريك» ضمن نسخة الدوري الجارية، ملتحقًا بمواطنه موسى ديمبيلي، مهاجم الاتفاق، والإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، والهولندي ستيفن بيرجوين، جناح الاتحاد، والبرازيلي جابرييل مارتينيلي، جناح الهلال.

وأحرز ديمبيلي ثلاثية قاد بها الاتفاق إلى الفوز 4ـ2 على الرياض، لحساب الجولة الافتتاحية. وفي الثانية، اكتسح الأهلي أبها بأربعة أهداف دون رد، بصم توني على ثلاثةٍ منها.

وأدّى بيرجوين دور البطولة في الفوز الاتحادي 3ـ2 على الحزم، ضمن الجولة الثالثة، محرزًا جميع أهداف فريقه.

ودكَّ الهلال شباك التعاون بستة أهداف نظيفة، في الجولة السابعة، تكفّل مارتينيلي بتسجيل نصفها.

ووفق بيانات موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني، أحرز ميندي، البالغ من العمر 32 عامًا، «الهاتريك» أربع مرات سابقة في مسيرته. وتعاقد الفيصلي معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، بعدما صعد من الدرجة الأولى منهيًا غيابًا لأربعة مواسم عن الدوري.