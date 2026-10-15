جوميز: ضغطناهم بقوة رغم الإرهاق.. واستحققنا الفوز

شدَّد البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، على أحقية لاعبيه في الفوز على الفيحاء، الخميس، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، قياسًا إلى عدد الفرص التي صنعوها خلال اللقاء.

وفي مؤتمرٍ صحافي، أعقب الفوز 2ـ0 على الفيحاء، قال جوميز: «خضنا مبارياتٍ عدة كنا نستحقُّ الخروج منها بالنقاط، لكنَّنا لم نُوفَّق لأسبابٍ مختلفةٍ. بالنظر إلى الفرص التي سنحت لنا أمام الفيحاء، فإننا نستحقُّ الفوز». مضيفًا: «نجحنا في تحقيق انتصارنا الأول، وهذا سيمنحنا دافعًا كبيرًا في المباريات المقبلة».

وتابع: «بين الشوطين، طلبت من اللاعبين اللعب بشراسةٍ أكبر. ومع الأجواء الحارة، كان هذا الضغط مجهدًا للاعبين».

وأردف: «كنا نمارس الضغط تقريبًا من الثلث الثاني من الملعب، وهو ما ساعدنا في الوصول إلى المرمى، وتسجيل الأهداف».

واختتم حديثه قائلًا: «جميع اللاعبين كانوا يعملون بقوةٍ، وأي لاعبٍ يشارك في أي مركزٍ، سيُقدِّم الإضافة للفريق. الأجواء داخل نادي الخليج إيجابيةٌ جدًّا، وأشكر جماهير الفريق على دعمها الدائم لنا».

وجاء حديث جوميز بعد مؤتمر البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفيحاء، الذي أشار خلاله إلى صناعة فريقه فرصًا عدة لم يستغلها، بينما استطاع الخليج ترجمة فرصتين إلى هدفين.

وبالفوز ارتفع رصيد الخليج إلى تسع نقاطٍ، فيما جمَّدت الخسارة رصيد الفيحاء عند سبع نقاط.