السلامي: العودة أمام الحزم انطلاقة جديدة

عدَّ المغربي جمال السلامي، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، الانتصار 3ـ2 على الحزم، الخميس، بمنزلة انطلاقةٍ جديدةٍ بعد أن حقق الفريق الشرقي انتصاره الأول في دوري روشن السعودي الموسم الجاري.

وقال السلامي في مؤتمرٍ صحافي، تلا المباراة: «هذا الفوز الثمين والمهم جدًّا نأمل أن يكون انطلاقةً جديدةً للفريق. كل مباراةٍ ندخلها، نعدُّها نهائيًّا لصعوبة المرحلة».

وأضاف: «دخلنا المباراة ونحن ندرك أننا سنواجه فريقًا خطيرًا، خاصَّةً في الهجمات المرتدة، واستقبلنا هدفًا مبكِّرًا، كما منحنا المنافس في بداية الشوط الثاني عديدًا من الفرص، لكنَّ حارس مرمانا كان موفَّقًا في التصدي لها».

وذكر المدرب المغربي، أن فريقه نجح في العودة إلى المباراة بتسجيل هدف التعادل، مبينًا أن ذلك منح اللاعبين الدافع للتقدُّم، وإحراز الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة، ثم تسجيل الهدف الثالث عبر مراد باتنا، لافتًا إلى أن الأخير يمتلك ميزة التسديد المتقن للكرات الثابتة، حسب وصفه.

واختتم السلامي حديثه بالقول: «سنواصل العمل بشكلٍ أكبر خلال الفترة المقبلة من أجل تقديم مستوياتٍ أفضل، وإسعاد جماهير الفتح التي تستحق منا الكثير».