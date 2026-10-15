الريال وبرشلونة في كأس العالم للرجبي

رشح الاتحاد الإسباني للرجبي، الخميس، مجموعة من أكبر ملاعب كرة القدم في البلاد، من بينها «سانتياجو برنابيو» الخاص بريال مدريد، و«كامب نو» معقل برشلونة، كجزء من ملفها لاستضافة كأس 2035.

وقدم الاتحاد استبيانه المفصل للمتقدمين للاستضافة إلى الاتحاد الدولي للعبة الشهر الجاري، وكشف الآن عن قائمة بالملاعب المحتملة التي تشمل أيضًا «ميتروبوليتانو» لنادي أتلتيكو مدريد، مع سعي إسبانيا لاستضافة هذا الحدث للمرة الأولى.

وبدعم من رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، يخطط العرض للاستفادة من البنية التحتية التي جرى تطويرها لاستضافة كأس العالم 2030، التي تستضيفها إسبانيا بالاشتراك مع المغرب والبرتغال.

وقال الاتحاد في بيان إن العرض سيعتمد على «الملاعب والبنية التحتية للنقل، والأمن، وإدارة المتطوعين» المرتبطة بتنظيم الحدث الكروي البارز.

وقال خوان كارلوس مارتين، الرئيس التنفيذي للاتحاد، في البيان الذي نقلته هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»: «جعل الاتحاد الدولي للرجبي من هذه البطولة قمة رياضتنا، ويشرف إسبانيا كثيرًا أن تتقدم بطلب لاستضافتها».

وأضاف: «أصبحت رياضة الرجبي جزءًا من هوية بلدنا. ومن خلال التعاون مع الاتحاد الدولي للرجبي، يمكننا أن نجعل كأس العالم 2035 نقطة تحول في النمو العالمي لهذه الرياضة، بما يعود بالنفع على الأجيال القادمة».

وتواجه إسبانيا منافسة من دول أكثر عراقة في رياضة الرجبي. فقد أكدت اليابان اهتمامها باستضافة البطولة، في حين أعلنت الأرجنتين عن عرض من أمريكا الجنوبية يضم دولًا مجاورة.

وفي حال نجاحها، ستصبح إسبانيا أول دولة أوروبية تستضيف البطولة منذ أن استضافت فرنسا نسخة 2023، التي فازت بها جنوب إفريقيا.

وتأهلت إسبانيا لبطولة 2027 في أستراليا، والتي ستكون مشاركتها الأولى في منذ عام 1999. وستستضيف الولايات المتحدة نسخة 2031 للمرة الأولى في تاريخها.