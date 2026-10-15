تابعت طلاب 60 مدرسة.. «مهد» تفتش عن مواهب حائل

اختتم فريقٌ من أكاديمية مهد الرياضية، الخميس، تنفيذ جولة ميدانية للبحث عن مواهب كرة القدم في مدارس مدينة حائل، وتابع أداء طلّابٍ من 60 مدرسة في مهمةٍ بدأت الأحد واستغرقت 5 أيام، حسبما أفادت مصادر خاصة بـ "الرياضية".

والجولةُ جزءٌ من مشروع الأكاديمية لاكتشاف المواهب الكروية في المدارس على مستوى السعودية، تمهيدًا لتوفير فرص التطوّر والتأهيل أمامهم.

وزار الفريق مدارس عدّة في حائل من المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وركّز على الفئة العمرية من الصف الرابع الابتدائي إلى الثاني المتوسط.

وفي كل مدرسة، استقبل وفودًا طلابية من مدارس أخرى، ما سمح له بمتابعة أداء طلابٍ من 60 مدرسة في المدينة.

ويعتمد المشروع على آليات تقييم محدّدة وينقل المواهب المختارة إلى الرياض لاحقًا، للخضوع إلى مزيدٍ من الاختبارات، وفق معايير فنية، قبل ضم الناجحين إلى قائمة نهائية من مختلف مناطق السعودية.

وأكدت المصادر ارتباط المشروع بمساعي أكاديمية مهد لتوسيع قاعدة اختيار اللاعبين الصغار الموهوبين من مختلف المناطق والوصول إليهم في مراحل عمرية مبكرة، بما يتيح تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم، وتهيئتهم للانتقال إلى مستويات تنافسية أعلى.

ومن المدارس التي زارها الفريق في حائل، صباح الخميس، مدرسة المحمدية الابتدائية، التي يوجد بها أكثر من ملعبٍ لكرة القدم.

ونظّم الفريق، في كل مدرسةٍ زارها، مبارياتٍ بين الطلاب، الذين ارتدى بعضهم قمصانًا زرقاء واجهوا بها من ارتدوا قمصانًا حمراء.