350 مليون دولار تعويضات لاعبي التنس

أعلن اتحاد لاعبي التنس المحترفين، الخميس، عن ​حزمة إصلاحات واسعة تشمل زيادة كبيرة في الجوائز المالية، وإعادة هيكلة نظام التصنيف وجدول البطولات اعتبارًا من عام 2028، في خطوة تهدف إلى رفع إجمالي تعويضات اللاعبين إلى 350 مليون دولار، بالتوازي مع تخفيف الضغوط المتزايدة الناتجة عن ازدحام الموسم.

وتواجه جولتا الرجال والسيدات منذ أعوام انتقادات متصاعدة بسبب طول الموسم، الذي يمتد لنحو 11 شهرًا، فيما يطالب اللاعبون بحصة أكبر من عوائد اللعبة، إلى جانب تحسين برامج الدعم والرعاية، في ظل ارتفاع تكاليف المنافسة وتزايد الأعباء البدنية.

وبموجب المقترحات التي طرحها أندريا جاودينزي رئيس الاتحاد، سترتفع مخصصات المكافآت في جولة الرجال من 21.5 مليون دولار إلى 50 مليونًا، مع تخصيص 25 مليون دولار إضافية لأفضل 250 لاعبًا في التصنيف الختامي للموسم، ‌فضلًا عن 30 ‌مليون دولار سنويًا لبرامج التقاعد التي تشمل 300 لاعب.

وقال جاودينزي في رسالة ​مفتوحة ‌نشرت ⁠الخميس: «تتمتع ​رياضة التنس ⁠اليوم بمكانة قوية. بطولاتنا تواصل النمو، والجماهير تتفاعل مع اللعبة أكثر من أي وقت مضى، كما بلغت أرباح اللاعبين مستويات قياسية. وللحفاظ على هذه المكانة، لا بد أن تواصل الرياضة تطورها».