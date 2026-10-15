قادري: إيقاف باتنا صعب.. والكرة لم تنصفنا

وصف التونسي جلال قادري، مدرب فريق الحزم الأول لكرة القدم، الخسارة 2ـ3 أمام ضيفه الفتح بالقاسية عطفًا على أداء لاعبيه خلال المباراة، التي جرت ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، الخميس.

وقال قادري في مؤتمرٍ صحافي، عقب المباراة: «هزيمةٌ قاسيةٌ جدًّا. أعتقد أن كرة القدم لم تنصفنا اليوم، إذ قدَّمنا واحدةً من أفضل مبارياتنا، وتقدَّمنا في الشوط الأول، وعلى الرغم من عودة الفتح في المواجهة إلا أننا كنا الطرف الأفضل».

وأضاف: «بدأنا الشوط الثاني بقوةٍ، ونجحنا في التقدُّم مجدَّدًا، وسيطرنا على مجريات اللقاء، واستحوذنا على الكرة، وفعلنا كل شيءٍ باستثناء حسم المباراة. نحن افتقدنا الفاعلية أمام المرمى على الرغم من الفرص التي صنعناها».

وهنَّأ المدرب التونسي المنافس بالانتصار، مثنيًا في الوقت ذاته على المغربي مراد باتنا، لاعب فريق الفتح، مبينًا أنه تمكَّن من إعادتهم للمباراة بتسجيل هدف الفوز، وقال: «باتنا لاعبٌ كبيرٌ، ومن الصعب إيقاف لاعبٍ مثله يمتلك إمكاناتٍ عاليةً. شاهدتم كيف نجح في تسجيل الهدف الثالث».

واختتم قادري حديثه بالقول: «في مجمل المباراة، أرى أننا كنا الطرف الأفضل، مع كامل احترامي للفتح، وهذه السيناريوهات تحدث في كرة القدم».