مفاوضات الهمامي تتوقف

كشفت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ عن توقُّف مفاوضات تجديد عقد همام الهمامي، لاعب فريق الشباب الأول لكرة القدم، مع ناديه، في وقت يحظى فيه باهتمام عدد من الأندية، يتقدَّمها الدرعية.

ووفقًا للمصادر ذاتها، يدخل اللاعب الدولي الفترة الحرَّة من عقده يناير المقبل، ما يتيح له التوقيع لأي نادٍ دون العودة إلى إدارة الشباب، لينتقل إليه بعد نهاية عقده الحالي.

وخاض الهمامي تجاربَ مع الاتحاد والخلود قبل انضمامه إلى الشباب صيف 2025، ليواصل مسيرته في دوري روشن السعودي، ويبرز أخيرًا بقميص المنتخب السعودي الأول.

وأسهم همام في تتويج الأخضر بلقب كأس الخليج الـ 27، وحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة بعد تقديمه مستويات لافتةً، توَّجها بتسجيل هدف التقدُّم في المباراة النهائية أمام الإمارات التي انتهت بفوز المنتخب السعودي بثنائيةٍ نظيفة.