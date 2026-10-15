النصر يعفي موظفي الألعاب المختلفة

أرسلت إدارة الموارد البشرية في شركة نادي النصر خطاباتٍ بإنهاء العلاقة التعاقدية لعدد من موظفي الألعاب المختلفة في النادي، الخميس، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

ويأتي إنهاء العلاقة التعاقدية بناءً على الفقرة 7 من المادة 74 من نظام العمل السعودي، وفقًا للخطاب، الذي اطَّلعت «الرياضية» على نسخة منه، والمرسل إلى عدد من موظفي الشركة.

وتنصُّ هذه الفقرةُ على إنهاء العلاقة التعاقدية للعامل نظير إلغاء النشاط الذي يعمل فيه، ما لم يتفق على غير ذلك.

وتأتي الخطوة تمهيدًا لإلغاء الألعاب المختلفة في نادي النصر.

وكانت «الرياضية» أشارت، 21 يونيو الماضي، إلى أن شركة نادي النصر قرَّرت تجميد نشاط لعبتَي كرة السلة والكرة الطائرة الموسم المقبل.