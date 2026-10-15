الرماية.. الشمري والسهلي يتصدران السكيت والتراب

اختُتمت منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للرماية بنسخته الثانية، التي شهدت مستوياتٍ فنيةً، وتنافسًا عاليًا بين الرماة في مسابقات الأطباق، وتُوِّج في ختامها الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى في فئتَي السكيت والتراب.

وتوَّج المهندس عبد الله الدوسري، الرئيس التنفيذي لاتحاد الرماية السعودي، الفائزين بالمراكز الأولى، وقلَّدهم الميداليات.

وفي فئة السكيت، حقق حاتم الشمري المركز الأول والميدالية الذهبية، وجاء نايف المطيري ثانيًا، وسعيد المطيري ثالثًا.

أمَّا في فئة التراب، فحقَّق محمد السهلي المركز الأول والميدالية الذهبية، وحصل فهد المطيري على المركز الثاني، فيما حلَّ فهد السهلي ثالثًا.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي للرماية، يأتي الدوري السعودي للرماية ضمن جهود الاتحاد لتطوير مستويات الرماة، وتعزيز التنافس بينهم، وإتاحة الفرصة أمام المواهب لإبراز قدراتها في مختلف مسابقات الرماية.