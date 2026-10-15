العام 2000 فنيا

دار حديث بيني وبين زميلي الإذاعي المتميز خالد عبد العزيز عن الأغنية والمغنيين، وعن أجمل الألبومات التي قدموها، لفت خالد نظري إلى عام 2000، قال إنه عام تاريخي في حياة وتاريخ المغنيين لأنهم أصدروا فيه أجمل ألبوماتهم، ثم راح يتذكر ويعدد الألبومات، محمد عبده «مجموعة إنسان»، عبد المجيد عبد الله «أنت العزيز»، نوال «2000»، وكان وما زال أفضل ألبوماتها رغم الأعمال الجميلة التي قدمتها لاحقًا. في نفس العام قدمت أحلام ألبوم «مختلف»، وعبد الله رويشد قدم «دنيا الوله». عربيًا قدم عمرو دياب «تملي معاك»، وجورج وسوف «دول مش حبايب»، وإيهاب توفيق «تملي معاك»، وصابر الرباعي «سيدي منصور»، وألبومات أخرى لفنانين مشاهير، كل هذه الألبومات في عام واحد، وكل ألبوم فيه روائع تعيش معنا إلى اليوم، ما السبب؟ ولأن خالد عبد العزيز كان هو صاحب الانتباهة الفنية للعام 2000، كانت لديه إجابة اقتنعت بها، قال: عام ألفين كان تتويجًا لمرحلة التسعينيات الفنية، حصاد التجربة، والنضوج الذي وصلوا إليه، لذلك قدم فيها الكثير من النجوم ألبومات لم يتجاوزوها بعضهم إلى اليوم.

الأغنية الاجتماعية البعيدة عن علاقة حب صارت تتوسع، خصوصًا في مصر، بدأها قبل سنوات حمزة نمره، ولا أقصد أنها لم تكن موجودة سابقًا، لدى فرقة المصريين في الثمانينيات أكثر من أغنية اجتماعية. الآن بدأ بعض الموسيقيين والفنانين الشباب بملء الفراغ وسد حاجة المستمعين، في الأغاني التي تعبر عن أفكارهم وتأملاتهم، آخر ما سمعته كان أغنية بعنوان «كائن ثلاثيني» من كلمات وألحان نور الدين محمد، والعجيب أن الصوت الجميل في الأغنية مولد بالذكاء الاصطناعي، العزف كذلك اصطناعي، والأغنية بالنسبة لي هي أجمل ما توصلت له شراكة الموسيقى والذكاء الاصطناعي متجاوزين الأصوات البشرية، إليكم بعض كلماتها التي تتحدث عن شاب في الثلاثينيات من عمره:

«أنا دايمًا أفضل لوحدي مش حب في وِحده

لكن كده أهدى

ولا بجرح حد

ولا بتعب حد

ولا حد بيأذيني

وأنا لوحدي.

أنا أكتر واحد كان بيحب الناس واللمة

وأنا في العشرين..

كنت أرمي همومي في حضن الزحمة

وكبرت شويه... وشويه شويه

اخترت سلامي النفسي ونفسي مهمة».