المباراة تُحسم بالقرار

قد تمنحنا إحصاءات الاستحواذ صورة عن سير المباراة، لكن قراءة السيطرة الفنية تحتاج إلى فهم كيفية استثمار الكرة، والتحكم في الإيقاع، والتعامل مع اللحظات التي يتغير فيها مسار اللعب. وقدمت مواجهتا الهلال والسد، والاتحاد وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة نموذجين مختلفين لهذه العلاقة.

في الدوحة، فاز الهلال على السد بهدفين دون رد، وأظهر فريق سيموني إنزاجي قدرة على إدارة إيقاع المباراة، واختيار توقيت التقدم الهجومي، وتحويل الفرص إلى أهداف. وتبرز هنا قيمة التحولات الهجومية التي تبدأ من سرعة اتخاذ القرار بعد استعادة الكرة، وتوقيت تحركات اللاعبين نحو المساحات المتاحة. فالتحكم في المباراة يرتبط بقدرة الفريق على تحديد متى يسرّع اللعب، ومتى يحتفظ بتنظيمه، وكيف يحافظ على توازنه عند فقدان الكرة.

وفي جدة، امتلك الاتحاد الكرة لفترات طويلة أمام شباب الأهلي، لكنه استقبل هدفين خلال أول 16 دقيقة. ومن تلك اللحظة تغيرت طبيعة المباراة، إذ أصبح الاتحاد مطالبًا بالعودة، بينما استفاد منافسه من تقدمه في إدارة المساحات وتنظيمه الدفاعي. وقد أعاد هدف الاتحاد في الشوط الثاني الأمل، لكنه لم يكن كافيًا لتغيير النتيجة.

وتكشف هذه الحالة أهمية التمييز بين الاستحواذ الفعّال والاستحواذ الذي لا ينتج فرصًا كافية. فالقيمة الفنية لامتلاك الكرة تظهر في القدرة على اختراق خطوط المنافس، وإيجاد التفوّق العددي أو المكاني، وتهيئة فرص واضحة للتسجيل، مع المحافظة على التنظيم الدفاعي أثناء الهجوم.

وهنا يبرز اختبار المدرب في إدارة المباراة بعد استقبال هدف مبكر. فالتدخل الفني يبدأ بقراءة ما تغير في تنظيم الفريق وسلوك اللاعبين، ثم اختيار التعديل المناسب وتوقيته. وقد يؤدي الاستعجال في البحث عن التعويض إلى اتساع المساحات أمام المنافس، بينما تمنح القرارات المدروسة الفريق قدرة أفضل على استعادة توازنه.

وتقدم المباراتان درسًا آخر في سلوك الفريق بعد الحدث، فالهدف يغير النتيجة والحالة النفسية ومتطلبات اللعب. وتظهر القيادة الفنية في قدرة المدرب واللاعبين على الاستجابة لهذه التحولات، والمحافظة على وضوح الأدوار وجودة القرار تحت الضغط.

وتبقى السيطرة الحقيقية في كرة القدم مرتبطة بما يفعله الفريق بالكرة، وكيف ينظم أداءه دونها، ومدى قدرته على إدارة اللحظات التي تحدد اتجاه المباراة.