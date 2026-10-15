بعد قضية بالوجون ..«فيفا» يعدل قانون الانضباط

كشفت باسكال فان دام، رئيس الاتحاد البلجيكي لكرة القدم وعضو مجلس «فيفا»، عن أن الاتحاد الدولي سيراجع المادة 27 من لائحة الانضباط، التي تسمح بتعليق تنفيذ العقوبة في ظروف استثنائية.

ويأتي هذا القرار في أعقاب الانتقادات التي وجهت إلى «فيفا» بعد تعليق عقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة التي فرضت على المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون في كأس العالم، بسبب حصوله على بطاقة حمراء، مما سمح له باللعب ضد بلجيكا في دور الـ 16.

ووقتها قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه طلب شخصيًا من جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، إعادة النظر في العقوبة، مما أثار تساؤلات حول استقلالية عملية الإجراءات التأديبية.

وقالت فان دام عقب اجتماع مجلس «فيفا» الذي عقد الخميس في زوريخ، إن التعديل المقترح سيعرض للموافقة عليه في الاجتماع المقبل للمجلس في الدوحة يوم 16 ديسمبر المقبل.

وأوضحت: «إن تأكيد فيفا على تعديل المادة 27، عقب الطلب الذي قدمناه بالفعل في يوليو، خطوة مهمة. وسيقدم التعديل المقترح، إلى جانب شرح للظروف المحددة لقضية بالوجون، في الدوحة».

وطلب الاتحاد البلجيكي توضيحًا بشأن الظروف المحيطة بحالة بالجون، لكنه لم يتلقَ تفسيرات مرضية حول كيفية تطبيق المادة 27 أو المعايير التي ستحكم الحالات المماثلة.

كما طلب تقديم ضمانات بشأن عدم وجود أي تدخل خارجي في الإجراءات التأديبية، وشرح الظروف الاستثنائية التي بررت استخدام المادة 27، وضمان حق الاتحادات الأعضاء في إبداء رأيها في القضايا التأديبية المستقبلية.