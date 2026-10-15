أنتوني: سرقوا منزلي وفقدت الأمان

تعرض منزل الدولي البرازيلي أنتوني، جناح فريق ريال بيتيس الإسباني الأول لكرة القدم، للسرقة أثناء مشاركته في الفوز على بورتو البرتغالي 3ـ2، الأربعاء، بدوري أبطال أوروبا.

وكتب اللاعب، البالغ 26 عامًا، عبر «إنستجرام» الخميس: «ليلة كان كل شيء فيها مهيأ لتكون رائعة انتهت بالغضب والإحباط. لقد تعرض منزلي للسرقة. إنه وضع محزن للغاية ومثير للغضب».

وقال أنتوني، الذي شارك أساسيًا في المباراة التي جرت على ملعب «لا كارتوخا» في إشبيلية، إن تأثير الحادث على شعور عائلته بالأمان كان أكثر إيلامًا من خسارة الممتلكات.

وتابع اللاعب القادم من مانشستر يونايتد الإنجليزي: «ما يثير غضبي أكثر ليس فقط الخسارة المادية، بل الشعور بانعدام الأمان داخل المكان الذي يُفترض أن نشعر فيه بأكبر قدر من الحماية.. لا توجد أي ممتلكات مادية في العالم أغلى من حياة عائلتي وسلامتها».

وكان أنتوني انضم إلى بيتيس قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2025.

وسبق أن تعرض لاعبو كرة القدم في إسبانيا للاستهداف من قبل لصوص أثناء خوضهم المباريات، ومنهم الفرنسي كريم بنزيما خلال مباريات مع فريقه السابق ريال مدريد عامي 2019 و2022.

كما حاول لصوص اقتحام منزل لامين يامال، مهاجم إسبانيا وبرشلونة، بمنطقة برشلونة في يوليو، بعد وقت قصير من مشاركته في فوز بلاده على فرنسا في نصف نهائي كأس العالم.

وقالت وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول» 2019 إن عصابة يشتبه في تورطها، كانت تراقب أنشطة لاعبي كرة القدم لتحديد الفرص المناسبة لسرقة منازلهم.