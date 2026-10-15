مارتينيز يتراجع ويعتذر.. والعقوبة سرية

اعتذر الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، قلب دفاع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الخميس، بعد انتقاده لإدارة النادي عقب الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال الثلاثاء، وذلك بعد إجرائه محادثات مع المدرب مايكل كاريك ومسؤولين بارزين.

والتقى مارتينيز مع كاريك ومسؤولي النادي عقب التدريب، بعد يومين من قوله إن النادي بحاجة إلى استثمارات أكبر لمساعدة الفريق على المنافسة في أعلى المستويات، إثر الهزيمة 2ـ0.

وقال مارتينيز عبر حسابه في «إنستجرام»، في ثاني منشور له منذ المقابلة: «التقيت اليوم بإدارة النادي والمدرب.. كانت محادثة إيجابية للغاية وتبادلنا خلالها وجهات النظر وتحدثنا بشفافية عما حدث بعد مباراة الثلاثاء».

وقال مصدر بالنادي إن أي إجراء تأديبي داخلي سيبقى سرًا، وإن قرار الاعتذار علنًا كان مبادرة شخصية من مارتينيز، وإن جميع الأطراف تعتبر المسألة منتهية.

وأقر مارتينيز بأن مشاعر الإحباط عقب الخسارة سيطرت عليه، متقدمًا باعتذاره عن اختيار التوقيت غير المناسب للتعبير عن مشاعره.

وقال: «الجميع يعلم أنني شخص حماسي وأعيش كرة القدم بشغف كبير. مرارة الهزيمة دفعتني للتعبير عما يجول بخاطري في وقت ومكان ربما لم يكونا مناسبين، ولهذا أود أن أعتذر».

وخص المدافع الدولي الأرجنتيني بالذكر جيسون ويلكوكس مدير الكرة في مقابلته عقب المباراة، مشيرًا إلى أن يونايتد يحتاج لصفقات جديدة للمنافسة مع منافسيه وبناء تشكيلة قادرة على المنافسة في أوروبا.

وأوضح أن تصريحاته لم تعكس حالة التلاحم المطلوبة في «أولد ترافورد»، مشددًا على إيمانه بأن الجميع في النادي يعملون لتحقيق الهدف ذاته.

وقال: «يكون نادينا في أفضل حالاته عندما نكون متحدين، وأدرك أن كلماتي في تلك اللحظة لم تعكس ذلك المعنى».

وأضاف: «أعلم أن كل فرد في مانشستر يونايتد يبذل قصارى جهده لتحقيق طموحنا المشترك، وجلب النجاح الذي يستحقه هذا النادي وجماهيره».

ويحتل يونايتد المركز الـ 13 في الدوري الممتاز بعد ست جولات، في أسوأ بداية له منذ 40 عامًا. ويحل ضيفًا على ليدز يونايتد، السابع، الأحد.