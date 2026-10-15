سيدات الترجي والأهلي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد

حجز فريقا الترجي والأهلي أولى بطاقات التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد السعودي للسيدات لكرة القدم في نسختها الرابعة، الخميس، بعد فوز الأول على شعلة الشرقية بخماسية دون رد في القطيف، بينما اكتسح الثاني ضيفه القنفذة 7ـ1 في جدة.

وتُستكمل مباريات دور الـ16، الجمعة، بمواجهة فريق نجمة جدة ضد نيوم على ملعب نادي جدة، فيما يلتقي الاتحاد على ملعبه ضيفه الحجاز، السبت.

وتأجلت أربع مباريات من الدور ذاته إلى نوفمبر المقبل، تجمع القادسية أمام اليرموك، والهلال ضد اتحاد النسور، والنصر في مواجهة الشمس، والعلا أمام الهمة.

يذكر أن النصر يحمل لقب النسخة الماضية 2025ـ2026 عقب فوزه في المباراة النهائية أمام الهلال 3ـ2 مايو الماضي.