صلاح يسجل الـ 61 ويقود انتصار طرابزون سبور

أحرز النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق طرابزون سبور التركي الأول لكرة القدم، هدفه رقم 61 على مستوى مسابقات الأندية الأوروبية، الخميس مسهمًا في الفوز 4ـ2 على كوبس الفنلندي ضمن أولى جولات مرحلة المجموعة الواحدة في دوري المؤتمر الأوروبي.

وواصل صلاح تألّقه مع فريقه الجديد، حيث صنع هدفًا في الدقيقة 3 وأحرز آخر في الدقيقة 44، قبل أن يخرج مُستبدَلًا في الدقيقة 55.

وأحرز المهاجم النيجيري بول أوناوتشو الهدف الأول، وأضاف بديله المهاجم فرانكولينو دجو، من غينيا بيساو، الهدفين الثالث والرابع، في الدقيقتين 47 و90+1. وحفظ صاحب الأرض ماء وجهه بهدفين، أحرزهما المهاجم السويدي جوستاف إنجفال في الدقيقة 54، والفنلندي بيتيري بينانين، لاعب الوسط، في الدقيقة 90+6.

ورفع صلاح، على ملعب «فير أرينا» في مدينة كوبيو الفنلندية، عدد أهدافه في مسابقات الأندية الأوروبية إلى 61، بعدما سجّل 50 هدفًا في دوري الأبطال و10 في الدوري الأوروبي. وبقميص طرابزون سبور، وصل عدد إسهاماته التهديفية، بعد 10 مشاركات، إلى 12، حيث أحرز 8 أهدافٍ وصنع 4.

وانضم النجم المصري إلى الفريق خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات الجماعية والفردية دامت 9 مواسم متتالية مع ليفربول الإنجليزي.

وأسهم صاحب الـ 34 عامًا في تتويج ليفربول بألقاب دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس إنجلترا، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وحصل على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات، وجوائز فردية أخرى داخل وخارج إنجلترا.