الهلال.. اليامي يقترب بعد غياب 205 أيام

اقترب حمد اليامي، الظهير الأيمن لفريق الهلال الأول لكرة القدم، من المشاركة في المباريات الرسمية، بعدما وصل إلى الجاهزية التامة وفق البرنامج التأهيلي الذي خضع له خلال فترة تعافيه من الإصابة، حسب مصدر خاص بـ «الرياضية».

وذكر المصدر أن مشاركة اليامي في المباريات المقبلة أصبحت قرارًا خاصًا بالجهازين الفني والطبي، وذلك بعد غياب وصل إلى نحو 205 أيام.

وكان الحساب الرسمي للهلال، عبر منصة «إكس»، قد كشف الإثنين الماضي عن مشاركة اللاعب في جزءٍ من التدريبات مع المجموعة، بعد اطمئنان الجهاز الطبي على سير برنامجه التأهيلي الذي خضع له خلال الفترة الماضية.

وخضع اليامي، في شهر مارس الماضي، إلى عملية جراحية، لـ «رضفة الركبة» في فنلندا على يدي الطبيب لاسي ليمبينين، وذلك بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام التعاون، ضمن عاشر جولات الدوري الموسم الماضي.

في سياقٍ آخر، يعود لاعبو الفريق الأزرق إلى التدريبات الجمعة، بعد الإجازة التي منحها لهم الجهاز الفني، عقب العودة برًّا بالحافلة من رحلة الدوحة، العاصمة القطرية، التي شهِدت فوز كتيبة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي على السد 2ـ0، الثلاثاء، ضمن ثاني جولات مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي اليوم ذاته، أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن ترحيل مواجهة الفريق أمام الرياض، التي كانت مقرَّرةً الجمعة ضمن الجولة التاسعة، إلى السبت 19 ديسمبر المقبل.

ويواجه الهلال، متصدر ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، نظيره الحزم، الاثنين، ضمن الجولة العاشرة، على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض.