ليالي الفيلم السعودي تنطلق في جوهانسبرج

انطلقت جولة ليالي الفيلم السعودي في جنوب إفريقيا من مدينة جوهانسبرج، الخميس، بعروض سينمائية تعكس تنوع التجارب الإبداعية لصناع الأفلام السعوديين.

وطبقًا لحساب هيئة الأفلام على منصة «إكس» تأتي الجولة ضمن جهود الهيئة لتعزيز حضور السينما السعودية عالميًا، ومد جسور التبادل الثقافي عبر الفن السابع، وتشمل أيضًا مدن وديربان وكيب تاون.

وتنظم في مواقع ثقافية وسينمائية مرموقة، تشمل مسرح ليسيدي في جوهانسبرج، وقاعة الدراما في مجمع بلاي هاوس بمدينة ديربان، وسينما لابيا في كيب تاون. للتعريف بتنوع التجارب السينمائية المعاصرة والتطور الذي تشهده صناعة السينما في السعودية.

وتُعد هذه المواقع وجهات تستقطب الجمهور المهتم بالسينما العالمية والفنية، بما يتيح للأفلام السعودية فرصة الوصول إلى جمهور متنوّع في البلد الإفريقي.