الاتفاق يحدد مدة تعافي ميدران وميسي

كشف نادي الاتفاق عن حاجة الإسباني ألفارو ميدران، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، إلى 5 أيام، والجناح الفرنسي ريان ميسي، إلى ضعف هذه المدة، من أجل استرداد عافيتهما.

وأشار تحديث طبي للنادي عبر منصة «إكس»، الخميس، إلى خضوع ميدران لعملية تنظيف في إصبع القدم، مقدرًا المدة المتوقعة لتعافيه بـ 5 أيام.

فيما لفت إلى معاناة ميسي من تمدد في الرباط الداخلي، يتوقع التعافي منه خلال 10 أيام.

وغاب ميدران عن الانتصار الذي حققه الاتفاق على كاظمة الكويتي، الأربعاء، في دوري أبطال الخليج، بعدما لعب جميع المباريات السابقة منذ بداية الموسم.

أما ميسي فغاب عن الانتصار الأخير، وقبله أمام الخليج، 10 أكتوبر الجاري، في ثامن جولات دوري روشن السعودي.

وبذلك تأكد غياب اللاعبين عن مباراة الفريق مع نيوم، السبت المقبل، في تاسع جولات الدوري، كما لن يلحق ميسي، على الأقل، باللقاء التالي أمام الاتحاد، 20 أكتوبر الجاري.