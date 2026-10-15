ليون يسقط بطل الـ«كونفيرنس ليج».. وليفركوزن يعاقب بوزنان برباعية

تغلب فريق ليون الفرنسي الأول لكرة القدم 3-2 على ضيفه كريستال بالاس الإنجليزي، الخميس، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعة الموحدة بالدوري الأوروبي.

وعلى ملعب «جروباما» أنهى ليون الشوط الأول بهدفين نظيفين من توقيع الفرنسي كورنتان توليسو «8»، والغاني إرنست نواماه «47».

وفي الشوط الثاني نجح حامل لقب «كونفيرنس ليج» في تقليص النتيجة بواسطة الإسباني ييريمي بينو «50»، إلا أن التشيكي بافيل شولتش وسع الفارق مجددًا بالثالث «76»، قبل أن يعيد الياباني دايتشي كامادا فريقه إلى اللقاء بالهدف الثاني «81» لكن من دون أن يدرك التعادل حتى صافرة النهاية.

ورفع ليون رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع، فيما تجمَّد كريستال بالاس عند ثلاث نقاط في المركز الـ 14.

وفي باقي مباريات الجولة فاز باير ليفركوزن الألماني على مضيفه ليخ بوزنان البولندي 4-0.

أما ألكمار الهولندي فأطاح بهبوعيل بئر السبع الإسرائيلي 2-1.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 لقاء سان جيلواز البلجيكي وريال سوسيداد الإسباني.

كما خطف سندرلاند الإنجليزي فوزًا قاتلًا خارج ملعبه أمام تورينسي البرتغالي 2-1. وسقط سبارتا براغ التشيكي في فخ التعادل 1-1 أمام شتورم غراتس النمسوي. أما تسيليي السلوفيني فتجرع خسارة 0-3 ضد أومونيا نيقوسيا القبرصي.