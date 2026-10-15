سيسيه يسجل «هاتريك».. ميلان يكتسح سالزبورج

قاد ألفادجو سيسيه فريق ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم إلى تسجيل انتصاره الأول في الدوري الأوروبي بإحرازه ثلاثيةً في الفوز 4ـ0 على مضيفه سالزبورج النمساوي، الخميس، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعة الموحَّدة.

واستعاد «الروسونيري» توازنه بعد الخسارة أمام بنفيكا البرتغالي 0ـ2 خلال الجولة الأولى في معقله «سان سيرو»، ورفع رصيده إلى ثلاث نقاطٍ بالمركز العاشر مؤقتًا.

ولم يفز الفريق إلا ثلاث مراتٍ في آخر ست مبارياتٍ ضمن جميع المسابقات بعد تعادلٍ مخيبٍ ضد ساسولو في الدوري، الذي يحتل فيه المركز الخامس.

وفي «ريد بول أرينا»، دخل المدرب البرتغالي روبن أموريم اللقاء دون إقحام مهاجميه البرتغالي جونزالو راموش، والأمريكي كريستيان بوليسيتش، والكرواتي لوكا مودريتش، لاعب الوسط المخضرم، في التشكيلة الأساسية.

لكنَّ النادي اللومباردي لم يتأثر كثيرًا، إذ زار الشباك في الدقيقة 15 برأسيةٍ متقنةٍ من الإيطالي ذي الأصول الغينية سيسيه، لاعب الوسط، الذي تكفَّل بالثاني أيضًا «32»، ليثبت ابن الـ 19 عامًا جدارته بثقة أموريم الذي أقحمه أساسيًّا في أغلب مباريات الفريق.

ولم يكد الشوط الثاني ينطلق حتى زار اللاعب الشباك للمرة الثالثة «49»، وهو الهدف الخامس له الموسم الجاري.

وأكمل الدولي البرتغالي راموش، الذي دخل بديلًا، مهرجان الأهداف بتسجيله الرابع «72» قبل أن ينهي ميلان اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد فيليبو تيراسيانو «83».

وواصل ميلان الهيمنة على مواجهاته ضد الأندية النمساوية في المسابقات الأوروبية بتحقيقه الانتصار العاشر من أصل 14 مباراة.