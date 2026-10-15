العمري يعود.. وسيماكان وكومان يواصلان الجلسات العلاجية

عاد عبد الإله العمري، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى التدريبات الجماعية، الخميس، في وقتٍ واصل فيه الفرنسيان الجناح كينجسلي كومان، والمدافع محمد سيماكان جلسات العلاج والتأهيل.

واستمرَّت استعدادات «الأصفر»، عبر تدريبٍ اعتيادي داخل مركز «دار النصر»، لمواجهة نيوم، الثلاثاء، ضمن عاشر جولات دوري روشن السعودي.

وتعزَّزت الصفوف بعودة العمري، الذي غيَّبته آلامٌ في عضلة الفخذ الخلفية منذ الفوز مع المنتخب السعودي بكأس الخليج العربي الأخيرة.

وشارك في الحصة التدريبية ذاتها أربعةٌ من لاعبي فريق تحت 21 عامًا، هم عبد الرحمن العتيبي وعبد الهادي العلوان، حارسا المرمى، والمهاجم عبد الرحمن سفياني، والظهير التونسي ياسين سلام.

تزامنًا مع ذلك، استقبلت عيادة «دار النصر» لليوم الثاني على التوالي سيماكان وكومان، اللذين أصيبا خلال الفوز 3ـ1 على نيفتشي الأوزبكستاني، الإثنين في الرياض، ضمن ثاني جولات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وعاودت آلام العضلة الخلفية كومان، وتعرَّض سيماكان إلى كدمةٍ في الساق، وغادرا المباراة في تبديلين اضطراريين. وجاورهما في العيادة الجناح عبد الرحمن غريب، الذي عانى من إصابةٍ في القدم الشهر الماضي. وكانت جلسات علاج الثنائي الفرنسي قد بدأت الأربعاء، بعد يوم راحة للفريق غداة المباراة الآسيوية.

وتحت قيادة المدرب الأسترالي آنج بوستيكوجلو، يحتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطةً، ولا يتأخَّر عن القادسية، وصيف الهلال المتصدر، سوى بفارق الأهداف.