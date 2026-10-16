لجنة كأس آسيا 2027: الاستعدادات مستمرة

أكدت اللجنة المحلية المنظِّمة لكأس آسيا لكرة القدم «السعودية 2027» مواصلة استعداداتها لاستضافة البطولة، المقررة من 7 يناير المقبل إلى 5 فبراير، بالتنسيق المستمر مع الاتحاد الآسيوي للعبة والجهات ذات العلاقة.

وأوضحت اللجنة، في بيانٍ مساء الخميس، تواصل التحضيرات في مختلف الجوانب التنظيمية والتشغيلية وفق البرنامج الزمني المتعدد، ويشمل ذلك جاهزية المنشآت والمرافق والخدمات المصاحبة، في إطار الجهود الرامية إلى تقديم تجربة متكاملة للمنتخبات المشاركة والجماهير ووسائل الإعلام من مختلف أنحاء القارة.

ويشارك 24 منتخبًا في البطولة، موزّعة على 6 مجموعات، وتتنافس على 8 ملاعب في 3 مدن، الرياض وجدة والخبر.

وجدّدت اللجنة التزامها بمواصلة العمل وتسخير الإمكانات اللازمة لإنجاح الحدث القاري، وتقديم بطولة تليق بمكانة السعودية مع مراعاة المستجدات المرتبطة بالبطولة وبما يُهيئ الظروف الملائمة لنجاحها.