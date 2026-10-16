ثنائية معار النصر وبصمة مصرية في انتصار بنفيكا على سلتيك

سجَّل الكولومبي جون دوران، مهاجم فريق بنفيكا الأول لكرة القدم المُعار من النصر، هدفين، أسهم بهما في انتصار «النسور» على سلتيك الإسكتلندي 4ـ1، مساء الخميس، ضمن ثاني جولات مرحلة الدوري من بطولة الدوري الأوروبي.

وشارك اللاعب، الذي أعاره النصر إلى بنفيكا قبل بداية الموسم الجاري، أساسيًّا في المباراة على ملعب «دا لوز»، معقل الفريق البرتغالي.

وشهدت المباراة دخول المصري هيثم حسن، جناح سلتيك مع انطلاقة الشوط الثاني، ليصنع هدفَ فريقه الوحيد.

وافتتح دوران أهداف بنفيكا عبر جزائيةٍ، ترجمها بنجاحٍ في الدقيقة الخامسة، وأضاف زميله الدنماركي ألكسندر باه، الظهير الأيمن، الهدف الثاني «23».

وعاود الكولومبي التسجيل في الدقيقة 36 من انفرادٍ بالمرمى، رافعًا حصيلة تقدُّم أصحاب الضيافة إلى ثلاثة أهدافٍ.

وتقلَّص الفارق في الدقيقة 65 بهدفٍ، أحرزه الكولومبي كاميلو دوران، مهاجم سلتيك، الذي يتشارك الجنسية واسم العائلة مع مواطنه جون دوران، مهاجم المنافس.

وجاء الهدف من عرضيةٍ لهيثم حسن، حوَّلها دوران برأسيةٍ داخل الشباك. وللمرة الأولى يصنع اللاعب المصري هدفًا خلال أي بطولةٍ قاريةٍ أوروبيةٍ، فيما قدَّم تمريرته الحاسمة الثانية في المجمل بقميص الفريق الإسكتلندي، الذي انضمَّ إليه عبر نافذة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من ريال أوفييدو الإسباني.

وبهدفٍ رابعٍ في الدقيقة 89، قضى اليوناني فانجيليس بافليديس، مهاجم بنفيكا، على أي آمالٍ لسلتيك في العودة، مؤكدًا تفوُّق الكتيبة البرتغالية.

ورفع الفوز رصيد بنفيكا إلى ست نقاطٍ، محتفظًا بالعلامة الكاملة، فيما ظل سلتيك دون نقاطٍ بعدما استهلَّ مشواره بخسارتين.